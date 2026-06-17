Западные эксперты вычислили срок краха России — теперь совершенно точно

Ну вот, кажется, и все.

Кондуктор нажал на тормоза, и Россия , взяв под мышку бездыханную экономику и понурив голову, выходит на перрон, потому что нет денег на билет в прекрасное будущее.

Примерно так описывается нынешняя ситуация в нашей стране в свежайшем докладе Кильского института мировой экономики ( Германия ) с похоронным названием — "Игра закончена: состояние российской экономики".

Если вы любите Россию, читать этот доклад нельзя: не выдержит сердце. Если же хочется острых ощущений, то пожалуйста:

фискальные буферы Москвы в большей степени исчерпаны;

российская экономика показывает явственные признаки структурного истощения;

контуры подлинного экономического финала для России начинают проступать все отчетливее;

cтруктурные основания российской военной экономики неуклонно размываются;

система макрополитики демонстрирует классические признаки нарастающих дисбалансов;

экономический рост остановился.

Автор доклада — маститая, откормленная экспертная организация, которую очень любят цитировать западные СМИ, и ее конечный диагноз не вызывает сомнений: России настал конец, вот прямо этой датой, не позже и не "когда-нибудь". Финал, финита, все, приехали.

Правда, есть ощущение, что мы где-то это уже слышали. И действительно, поиск по ключевому запросу "смерть экономики России" выдает тысячи ответов за последние годы, где нашу экономику и страну вместе с ней тысячи раз закопали, а на могиле посадили ландыши.

Но странное дело: после каждых похорон стабильно возникают новые публикации и доклады, где Россия почему-то упорно отказывается хорониться. Вот буквально недавно британский мозговой центр Bloomsbury Intelligence and Security Institute (BISI) выдал доклад "Война в Иране и российская экономика", где есть замечательные пассажи:

"Хотя экономика России постепенно ослабевала с начала войны на Украине, она показала удивительную устойчивость — мало оснований предполагать, что она рухнет в этом году или, впрочем, в следующем";

"Российская экономика, хотя и нежизнеспособна в долгосрочном плане, располагает достаточным ресурсом, чтобы продолжать войну на Украине; мало оснований ожидать какого‑либо краха".

Примерно в том же ключе на днях описали ситуацию в Стокгольмской школе экономики: "Санкции сжимают экономику России, но трещины (почему-то) не видны".

Ну то есть пациент совершенно точно мертв, но ест, пьет, смотрит футбол с пивом и ездит на дачу. Ну а что такого?

Самое забавное заключается в том, что руководство России, судя по всему, совершенно не в курсе, что в коридоре стоят западные врачи, готовые зафиксировать безвременную кончину страны.

Вот краткие зарисовки работы правительства во главе с Михаилом Мишустиным только с начала месяца.

Третье июня — Михаил Мишустин сообщил о новых решениях по поддержке регионов, направленных на сбалансированность бюджетов на местах, развитие транспорта, строительство инженерных объектов, а также продолжение различных социальных программ.

Четвертое июня — Мишустин провел совещание по развитию региональной и местной дорожной сети. Поставлена задача в следующем году выполнить все заданные показатели по приведению в нормативное состояние федеральных дорог.

Восьмое июня — Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поставил задачи по расширению социальных программ, работе мобильных бригад и внедрению новых социальных технологий. Главные приоритеты социалки: помощь семьям с детьми и повышение качества жизни граждан старшего возраста.

Одиннадцатое июня — правительство рассмотрело итоги исполнения федерального бюджета за 2025 год и реализации связанных с ним государственных программ. Доходы госказны в итоге превысили 37 триллионов рублей. Средний уровень достижения показателей по госпрограммам приблизился к 100 процентам.

Пятнадцатое июня — совещание по ситуации в экономике, где были рассмотрены последние оперативные макроэкономические показатели в сегментах потребительской и инвестиционной активности, на рынке труда, в сфере кредитования секторов экономики и основные характеристики федерального бюджета. В целом экономическая динамика по итогам четырех месяцев 2026 года вернулась в положительную область и показала увеличение на 0,2 процента. При этом рост по итогам апреля составил 1,3 процента.

Главные посылы главы правительства: для укрепления экономики принимаются все необходимые меры; "все обязательства перед людьми будут и дальше выполняться"; "экономика России с 2027 года должна перейти к устойчивому сбалансированному росту". Никаких сенсаций и прорывов — только ежедневная работа.