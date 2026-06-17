Приверженность Москвы традиционному международному праву и классической дипломатии многим сегодня кажется старомодной. Ведь мир так изменился. Агрессоры нападают без объявления войны. Хорошим тоном в международных отношениях стало лгать — открыто, нагло, ничего не стесняясь. Увядающий Запад живет по принципу "бей, убивай, грабь, убегай". Москва же твердо отстаивает свою приверженность всем правилам нормального человеческого общежития.

Все это потому, что тысячелетняя Россия играет вдолгую. Все войны когда-нибудь заканчиваются, а послевоенное устройство определяет тот, кто выдержал кризисный период, не скатившись к отрицанию всех законов и правил. Именно так стал сверхдержавой СССР после Второй мировой войны.

И вот важная победа, о которой стыдливо умолчали западные СМИ. Арбитражный суд в Гааге поставил точку в судебном споре России и Украины о принадлежности Керченского пролива и прилегающей акватории. Российская сторона выиграла по всем правилам. Фактически то, что Крым наш, теперь признали даже те, кто привыкли нам грозить.

Разумеется, Конституция России выше международных законов и мы боролись за наш Крым не для того, чтобы его отдавать. Однако это важное и полезное решение, оно снимает многие препятствия для свободного экономического развития полуострова и выводит его из серой зоны международного права.

Не менее важно, что это возвращение к нормальности — тем законам и правилам, которые работали в мире, пока Запад не привел к власти на Украине отпетых нацистов. Тем позволили все: жечь людей в Одессе , накрывать артой женщин и детей в Донецке , бесконечно врать, грабить собственный народ и массово его бусифицировать.

Годами на Диком поле, которым стала Украина, творилась форменная дичь. Одним из ее проявлений стал совершенно безумный иск к России с требованием отдать Киеву Крым, его прибрежные воды и собственноручно разрушить Крымский мост.

При этом планы насчет нашего полуострова у украинцев не менялись с 1990-х годов. "Крым будет украинским или безлюдным", — повторяли они. Им нужна была эта прекрасная земля только для того, чтобы залить ее кровью ни в чем не повинных людей, поколениями живших там и говоривших по-русски.

Неудивительно, что в 2014 году жители Крыма с восторгом приветствовали "вежливых людей" и массово проголосовали за возвращение в Россию. Мы звали тогда иностранных журналистов, наблюдателей, показывали явку, цифры проголосовавших, кадры бесконечных очередей на избирательные участки. Но Запад хотел использовать законное волеизъявление народа только как предлог для нападения на Россию.

Из уст западных спикеров сыпались лишь угрозы. Крымчан и россиян обложили санкциями по самое не балуйся. Беззаконно ограничили людям свободу передвижения, проживания, экономической деятельности — в сущности, уничтожение международного права началось именно тогда и начали его именно западники.

Десять лет наши дипломаты и юристы боролись в Гааге за Керченский пролив, за Крымский мост, за акватории в Азовском и Черном морях . И вот победа. Дмитрий Медведев заявил, что международный арбитраж "по сути, признал суверенитет нашей страны в новых границах".

Киевские сейчас воют от разочарования, и дело тут не только в принадлежности Крыма. Все равно никаких надежд на его возврат у них не было, они канули туда же, куда и мечты об "Абрамсах" на Красной площади.

Им просто страшно оттого, что Россия возвращает те законы и правила, по которым мир прекрасно существовал и развивался, пока Запад не решил все порушить. Потому что в один прекрасный момент махина правосудия, неторопливая, но неотвратимая, доберется и до них. Они натворили столько мерзостей без срока давности, что отвечать за них придется всю жизнь. Замучаются бегать, менять паспорта и делать себе пластику — жернова Господни мелют медленно, но верно.

Кстати, это касается и их западных хозяев. Именно международное право позволит предъявить иски всем этим Мерцам, Стармерам и им подобным, пытающимся сегодня развязать третью мировую войну.