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Лихачев: "Росатом" готов к возвращению специалистов на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 17.06.2026
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16:34 17.06.2026
Лихачев: "Росатом" готов к возвращению специалистов на АЭС "Бушер"

Лихачев: "Росатом" готов к поэтапному возвращению специалистов на АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о готовности компании к поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС «Бушер».
  • Планы по возвращению согласованы с руководством страны и будут реализованы после минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Разработаны планы по поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер", "Росатом" готов к этому, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
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"Как только мы поймем, что минимизирован риск будущих ударов, минимизирован риск для жизни и здоровья наших сотрудников, мы начнем поэтапное возвращение на площадку. Мы к этому готовы, разработали такие планы. Они согласованы с руководством страны. Люди хотят вернуться - мы там давно, мы там серьезно, нас уважают, мы с глубоким уважением относимся к нашим заказчикам", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.
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КазаньАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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