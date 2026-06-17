Лихачев: "Росатом" готов к возвращению специалистов на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о готовности компании к поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС «Бушер».
- Планы по возвращению согласованы с руководством страны и будут реализованы после минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Разработаны планы по поэтапному возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер", "Росатом" готов к этому, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
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"Как только мы поймем, что минимизирован риск будущих ударов, минимизирован риск для жизни и здоровья наших сотрудников, мы начнем поэтапное возвращение на площадку. Мы к этому готовы, разработали такие планы. Они согласованы с руководством страны. Люди хотят вернуться - мы там давно, мы там серьезно, нас уважают, мы с глубоким уважением относимся к нашим заказчикам", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Деловой форум Россия - АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани. РИА Новости - информационный партнер форума.