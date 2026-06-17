В Госдуме рассказали, как Трудовой кодекс защищает одиноких родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2024 года Трудовой кодекс прямо запрещает увольнять одинокого родителя по инициативе работодателя.

Запрет на увольнение распространяется на одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей до 16 лет, а также на опекунов и попечителей, выполняющих родительские обязанности без второго родителя.

Если одинокий родитель воспитывает ребенка-инвалида, защита от увольнения действует до достижения ребенком 18 лет, независимо от того, работает второй родитель или нет.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Одиноких матерей и отцов, а также опекунов и попечителей, воспитывающих детей до 16 лет, нельзя уволить с работы по инициативе работодателя, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"С 2024 года Трудовой кодекс прямо запрещает увольнять одинокого родителя по инициативе работодателя. Запрет на увольнение распространяется на несколько категорий работников: одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 16 лет, отца, который воспитывает детей без матери (в аналогичных возрастных пределах), опекуна или попечителя, фактически выполняющего родительские обязанности без второго родителя", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что запрет на увольнение по инициативе работодателя распространяется и на увольнение по результатам испытательного срока. По словам Свищева, если одинокого родителя приняли на работу с испытанием, а потом решили уволить как не прошедшего испытание, то это незаконно.

"Если одинокий родитель воспитывает ребенка-инвалида, защита от увольнения действует до достижения ребенком 18 лет независимо от того, работает второй родитель или нет", - уточнил он.

Свищев добавил, что, если работодатель пытается уволить одинокого родителя, то сотрудник вправе потребовать письменное обоснование увольнения, а также обратиться в государственную инспекцию труда. Кроме того, можно подать иск в суд о восстановлении на работе. Депутат подчеркнул, что судебная практика в таких спорах, как правило, на стороне работника.