Рютте допустил, что НАТО сыграет роль в обеспечении судоходства в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что НАТО может играть роль в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе, если это будет полезно.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, предполагающим завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что НАТО может играть роль в "обеспечении свободного судоходства" в Ормузском проливе.
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"В вопросе того, будет ли НАТО играть роль, да или нет. Если это будет полезно, конечно, мы будем играть роль. Но если они смогут сделать это без нас, тоже хорошо", - заявил Рютте на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube-канале альянса.
Иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать.