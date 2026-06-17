Рютте допустил, что НАТО сыграет роль в обеспечении судоходства в Ормузе

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"В вопросе того, будет ли НАТО играть роль, да или нет. Если это будет полезно, конечно, мы будем играть роль. Но если они смогут сделать это без нас, тоже хорошо", - заявил Рютте на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube-канале альянса.