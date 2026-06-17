Рейтинг@Mail.ru
Рютте допустил, что НАТО сыграет роль в обеспечении судоходства в Ормузе - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 17.06.2026
Рютте допустил, что НАТО сыграет роль в обеспечении судоходства в Ормузе

Рютте: НАТО сыграет роль в обеспечении свободного судоходства в Ормузе

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что НАТО может играть роль в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе, если это будет полезно.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, предполагающим завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что НАТО может играть роль в "обеспечении свободного судоходства" в Ормузском проливе.
«
"В вопросе того, будет ли НАТО играть роль, да или нет. Если это будет полезно, конечно, мы будем играть роль. Но если они смогут сделать это без нас, тоже хорошо", - заявил Рютте на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube-канале альянса.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
СМИ: в США обсуждают платное сопровождение судов через Ормузский пролив
Вчера, 08:35
 
В миреОрмузский проливИранСШАМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала