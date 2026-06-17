Самолет разведки ВВС Великобритании облетает Калининградскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает облет Калининградской области.
- Самолет пролетел над территорией Литвы и Польши вдоль границ России.
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает облет Калининградской области и пролетел вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.40 мск и взял курс на восток. Добравшись до литовской Клайпеды, он сделал несколько кругов на Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.
В настоящий момент борт двигается по той же траектории над Польшей, по-прежнему вдоль границы РФ.