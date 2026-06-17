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ПВО сбила 27 украинских беспилотников над Россией за шесть часов - РИА Новости, 17.06.2026
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20:52 17.06.2026 (обновлено: 20:53 17.06.2026)
ПВО сбила 27 украинских беспилотников над Россией за шесть часов

МО РФ: ПВО сбила 27 украинских беспилотников над Россией за шесть часов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.
  • Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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