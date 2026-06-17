ПВО сбила 27 украинских беспилотников над Россией за шесть часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.