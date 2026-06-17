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Силы ПВО за два часа уничтожили 44 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 17.06.2026
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09:33 17.06.2026 (обновлено: 09:38 17.06.2026)
Силы ПВО за два часа уничтожили 44 БПЛА над российскими регионами

МО: силы ПВО за два часа уничтожили 44 БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России за два часа.
  • Беспилотники были перехвачены над территориями нескольких областей и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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