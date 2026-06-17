Силы ПВО за два часа уничтожили 44 БПЛА над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России за два часа.
- Беспилотники были перехвачены над территориями нескольких областей и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.