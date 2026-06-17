Силы ПВО за ночь уничтожили 157 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 157 БПЛА ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 157 БПЛА ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 16 июня текущего года до 07.00 17 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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