Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область был уничтожен БПЛА.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. БПЛА уничтожен в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.