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Путин проводил гостей по завершении приема на саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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21:37 17.06.2026
Путин проводил гостей по завершении приема на саммите Россия — АСЕАН

Путин проводил зарубежных гостей по завершении приема на саммите Россия — АСЕАН

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия — АСЕАН.
  • Президент России попрощался с зарубежными гостями на английском языке, пожав каждому руку, после чего зарубежные гости поблагодарили его за вечер и концертную программу.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил глав зарубежных делегаций после торжественного приема на саммите Россия-АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия-АСЕАН. Мероприятие прошло в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и стран АСЕАН
Вчера, 19:26
После завершения небольшой концертной программы глава государства пожал руку каждому гостю и на английском попрощался с ними до завтрашнего дня, когда состоятся основные мероприятия саммита. Зарубежные гости, в свою очередь, поблагодарили президента России за вечер и прекрасную концертную программу.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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РоссияКазаньБрунейВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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