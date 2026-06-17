Путин проводил гостей по завершении приема на саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия — АСЕАН.
- Президент России попрощался с зарубежными гостями на английском языке, пожав каждому руку, после чего зарубежные гости поблагодарили его за вечер и концертную программу.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил глав зарубежных делегаций после торжественного приема на саммите Россия-АСЕАН, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду провел торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия-АСЕАН. Мероприятие прошло в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала.
После завершения небольшой концертной программы глава государства пожал руку каждому гостю и на английском попрощался с ними до завтрашнего дня, когда состоятся основные мероприятия саммита. Зарубежные гости, в свою очередь, поблагодарили президента России за вечер и прекрасную концертную программу.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.