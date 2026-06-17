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Путин назвал контакты главы МИД Турции в Москве полезными - РИА Новости, 17.06.2026
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21:20 17.06.2026
Путин назвал контакты главы МИД Турции в Москве полезными

Путин назвал контакты Фидана в Москве полезными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на встрече с Хаканом Фиданом назвал полезными контакты, которые состоялись у турецкого министра в Москве.
  • Встреча Путина и Фидана прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани..
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал полезными контакты, которые состоялись у него в Москве.
Встреча Путина и Фидана прошла на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Эрдогана всегда рады видеть в России, заявил Путин
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"Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас в Москве состоялась целая серия встреч, полезных контактов - не только с вашим коллегой, но и с представителями самых разных ведомств", - сказал Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РоссияМоскваКазаньВладимир ПутинХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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