Путин назвал контакты главы МИД Турции в Москве полезными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на встрече с Хаканом Фиданом назвал полезными контакты, которые состоялись у турецкого министра в Москве.
- Встреча Путина и Фидана прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани..
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал полезными контакты, которые состоялись у него в Москве.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.