Путин на встрече с Фиданом предложил обсудить текущие вопросы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- На встрече Путин предложил обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил обсудить текущие вопросы, которые интересны для обеих стран.
Путин на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран. Добро пожаловать, господин министр!" - сказал Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России.
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