Путин на встрече с Фиданом предложил обсудить текущие вопросы

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил обсудить текущие вопросы, которые интересны для обеих стран.

"Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран. Добро пожаловать, господин министр!" - сказал Путин.