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Путин на встрече с Фиданом предложил обсудить текущие вопросы - РИА Новости, 17.06.2026
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21:05 17.06.2026 (обновлено: 21:10 17.06.2026)
Путин на встрече с Фиданом предложил обсудить текущие вопросы

Путин на встрече с главой МИД Турции Фиданом предложил обсудить текущие вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • На встрече Путин предложил обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих стран.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предложил обсудить текущие вопросы, которые интересны для обеих стран.
Путин на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран. Добро пожаловать, господин министр!" - сказал Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России.
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