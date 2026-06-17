Путин рассказал о развитии отношений России и Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей.

Он отметил, что Москва этому очень рада.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Турции развиваются по восходящей, Москва этому очень рада, сообщил президент России Владимир Путин.

"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады", - отметил Путин.

Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве , где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым . В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России , просьба была удовлетворена.