Путин рассказал о развитии отношений России и Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей.
- Он отметил, что Москва этому очень рада.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Отношения РФ и Турции развиваются по восходящей, Москва этому очень рада, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады", - отметил Путин.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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