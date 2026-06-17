Путин назвал отношения России и Турции дружескими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции носят дружеский характер и наполняются новым содержанием.
- Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Отношения России и Турции носят дружеский характер, наполняются все новым содержанием, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием", - сказал Путин в ходе встречи.
Перед поездкой в Казань Фидан побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Кремле ранее сообщили, что Анкара просила Москву о проведении встречи турецкого министра с президентом России, просьба была удовлетворена.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.