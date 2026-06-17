Россия и Малайзия придают большое значение работе в науке, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о большом значении совместной работы России и Малайзии в образовании, науке и технологиях.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. РФ и Малайзия придают большое значение совместной работе в образовании, науке и технологиях, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

Анваром Ибрагимом. "Большое значение придаем также совместной работе в сфере образования, науки, технологий, а также развитию туризма и гуманитарных связей", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии

Путин отметил, что регулярные контакты осуществляются на уровне министерств, ведомств и по парламентской линии, а вопросами практического взаимодействия занимается межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"В рамках сегодняшней беседы у нас хорошая возможность обсудить приоритетные вопросы многоплановых российско-малайзийских отношений", - добавил он.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.