Россия и Малайзия придают большое значение работе в науке, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о большом значении совместной работы России и Малайзии в образовании, науке и технологиях.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. РФ и Малайзия придают большое значение совместной работе в образовании, науке и технологиях, заявил президент России Владимир Путин.
"Большое значение придаем также совместной работе в сфере образования, науки, технологий, а также развитию туризма и гуманитарных связей", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Путин отметил, что регулярные контакты осуществляются на уровне министерств, ведомств и по парламентской линии, а вопросами практического взаимодействия занимается межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"В рамках сегодняшней беседы у нас хорошая возможность обсудить приоритетные вопросы многоплановых российско-малайзийских отношений", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.