Рейтинг@Mail.ru
Россия и Малайзия придают большое значение работе в науке, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 17.06.2026
Россия и Малайзия придают большое значение работе в науке, заявил Путин

Путин: РФ и Малайзия придают большое значение совместной работе в образовании

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о большом значении совместной работы России и Малайзии в образовании, науке и технологиях.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. РФ и Малайзия придают большое значение совместной работе в образовании, науке и технологиях, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин передал привет правителю Малайзии султану Ибрагиму
Вчера, 20:37
"Большое значение придаем также совместной работе в сфере образования, науки, технологий, а также развитию туризма и гуманитарных связей", - сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Путин отметил, что регулярные контакты осуществляются на уровне министерств, ведомств и по парламентской линии, а вопросами практического взаимодействия занимается межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"В рамках сегодняшней беседы у нас хорошая возможность обсудить приоритетные вопросы многоплановых российско-малайзийских отношений", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Россия ценит поддержку Малайзии в АСЕАН, заявил Путин
Вчера, 20:25
 
РоссияМалайзияКазаньВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала