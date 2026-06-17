Россия ценит поддержку Малайзии в АСЕАН, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия ценит поддержку Малайзией развития стратегического партнерства с АСЕАН.
- Россия и Малайзия координируют действия в международных форматах, включая ООН, БРИКС и Организацию исламского сотрудничества.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит поддержку ее стратегического партнерства с АСЕАН Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, ценим, что Малайзия поддерживает развитие стратегического партнерства России с ассоциацией (АСЕАН - ред.). Наши страны координируют действия и в других международных форматах, включая ООН, БРИКС, Организацию исламского сотрудничества", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии.