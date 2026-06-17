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Россия ценит поддержку Малайзии в АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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20:25 17.06.2026 (обновлено: 20:32 17.06.2026)
Россия ценит поддержку Малайзии в АСЕАН, заявил Путин

Путин: Россия ценит поддержку Малайзии в АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия ценит поддержку Малайзией развития стратегического партнерства с АСЕАН.
  • Россия и Малайзия координируют действия в международных форматах, включая ООН, БРИКС и Организацию исламского сотрудничества.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит поддержку ее стратегического партнерства с АСЕАН Малайзией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, ценим, что Малайзия поддерживает развитие стратегического партнерства России с ассоциацией (АСЕАН - ред.). Наши страны координируют действия и в других международных форматах, включая ООН, БРИКС, Организацию исламского сотрудничества", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству
Вчера, 20:30
 
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