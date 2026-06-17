Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.