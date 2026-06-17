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Путин назвал Малайзию надежным партнером России - РИА Новости, 17.06.2026
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20:23 17.06.2026 (обновлено: 20:31 17.06.2026)
Путин назвал Малайзию надежным партнером России

Путин назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Малайзия - давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстаивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга", - сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Малайзии.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Премьер Малайзии восхитился стремлением России к сотрудничеству
Вчера, 20:30
 
РоссияМалайзияАТРВладимир ПутинКазаньСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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