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Путин обсудил двустороннее сотрудничество с премьером Малайзии - РИА Новости, 17.06.2026
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20:21 17.06.2026 (обновлено: 21:04 17.06.2026)
Путин обсудил двустороннее сотрудничество с премьером Малайзии

Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Малайзии Ибрагимом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с премьером Малайзии на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Президент подчеркнул, что Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отметил координацию действий в различных международных форматах.
  • Анвар Ибрагим положительно оценил развитие отношений с Москвой.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом двусторонние отношения на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
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"Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстаивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга", — сказал президент.
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Москва ценит, что Куала-Лумпур поддерживает развитие стратегического партнерства России с ассоциацией, отметил Путин. Страны координируют действия и в других международных форматах, включая ООН, БРИКС, Организацию исламского сотрудничества. Они также придают большое значение совместной работе в образовании, науке и технологиях.
Премьер Малайзии, в свою очередь, положительно оценил выстраивание отношений с Москвой и выступил за расширение авиасообщения.
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"Мы выражаем вам наше восхищение стремлением России развивать сотрудничество и оказать поддержу нашей стране на фоне энергетического кризиса", — сказал Ибрагим.
Он подчеркнул, что Россия играет большую роль для Малайзии и стран АСЕАН в целом.
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Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. Участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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