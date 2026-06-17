Путин обсудил двустороннее сотрудничество с премьером Малайзии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился с премьером Малайзии на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Президент подчеркнул, что Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отметил координацию действий в различных международных форматах.
- Анвар Ибрагим положительно оценил развитие отношений с Москвой.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом двусторонние отношения на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
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"Малайзия — давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстаивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга", — сказал президент.
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Москва ценит, что Куала-Лумпур поддерживает развитие стратегического партнерства России с ассоциацией, отметил Путин. Страны координируют действия и в других международных форматах, включая ООН, БРИКС, Организацию исламского сотрудничества. Они также придают большое значение совместной работе в образовании, науке и технологиях.
Премьер Малайзии, в свою очередь, положительно оценил выстраивание отношений с Москвой и выступил за расширение авиасообщения.
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"Мы выражаем вам наше восхищение стремлением России развивать сотрудничество и оказать поддержу нашей стране на фоне энергетического кризиса", — сказал Ибрагим.
Он подчеркнул, что Россия играет большую роль для Малайзии и стран АСЕАН в целом.
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