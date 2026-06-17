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Путин назвал Казань современным мегаполисом - РИА Новости, 17.06.2026
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19:32 17.06.2026
Путин назвал Казань современным мегаполисом

Путин назвал Казань современным и динамичным мегаполисом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля
Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время осмотра Казанского кремля
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прилетел в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
  • Он назвал Казань красивым и древним городом, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие России.
  • Президент подчеркнул, что Казань является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казань современным, динамичным и открытым миру мегаполисом.
Глава государства в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. В ходе своего выступления на приеме в честь участников саммита он отметил, что Казань красивый и древний городом, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие России, а также ее уникальное историческое и духовное наследие.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети Кул-Шариф Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Жители и гости Казани пожелали Путину счастья
Вчера, 18:38
"И при этом (Казань - ред.) является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Путин в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин посетил храм и мечеть перед встречами на саммите в Казани
Вчера, 17:24
 
Саммит Россия — АСЕАН в КазаниКазаньРоссияВладимир Путин
 
 
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