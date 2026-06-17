Путин назвал Казань современным мегаполисом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прилетел в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
- Он назвал Казань красивым и древним городом, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие России.
- Президент подчеркнул, что Казань является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казань современным, динамичным и открытым миру мегаполисом.
Глава государства в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН. В ходе своего выступления на приеме в честь участников саммита он отметил, что Казань красивый и древний городом, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие России, а также ее уникальное историческое и духовное наследие.
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"И при этом (Казань - ред.) является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.