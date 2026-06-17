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Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и стран АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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19:26 17.06.2026 (обновлено: 21:18 17.06.2026)
Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и стран АСЕАН

Путин дал торжественный прием в честь гостей саммита Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время торжественного приема в честь глав делегаций - участников саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Президент отметил стремление России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства и расширению взаимовыгодных связей.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.
Церемония официальной встречи гостей прошла в Театре имени Галиасгара Камала.
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"Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях", — сказал президент.
Он отметил, что страны работают над углублением партнерства, а документы, которые подпишут по итогам мероприятия, поспособствуют его расширению.
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"Все наши государства следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила", — подчеркнул Путин.
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Президент также обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН, их уважение национальной самобытности и признание культурно-цивилизационного разнообразия мира.
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"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", — добавил он.
Путин выразил уверенность, что Россия и страны ассоциации могут с оптимизмом смотреть в будущее.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. Участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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