Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и стран АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Президент отметил стремление России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства и расширению взаимовыгодных связей.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал торжественный прием в честь глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.
Церемония официальной встречи гостей прошла в Театре имени Галиасгара Камала.
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"Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях", — сказал президент.
Он отметил, что страны работают над углублением партнерства, а документы, которые подпишут по итогам мероприятия, поспособствуют его расширению.
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"Все наши государства следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила", — подчеркнул Путин.
Президент также обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН, их уважение национальной самобытности и признание культурно-цивилизационного разнообразия мира.
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"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", — добавил он.
Путин выразил уверенность, что Россия и страны ассоциации могут с оптимизмом смотреть в будущее.