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Путин предложил тост за углубление партнерства России и АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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19:24 17.06.2026 (обновлено: 19:38 17.06.2026)
Путин предложил тост за углубление партнерства России и АСЕАН

Путин предложил тост за углубление стратегического партнерства России и АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин предложил тост за дальнейшее углубление стратегического партнерства России и АСЕАН и успех саммита в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил тост за дальнейшее углубление стратегического партнерства России и АСЕАН и успех саммита в Казани.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
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"Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучия наших народов, за успех юбилейного саммита", - сказал Путин в ходе приема от имени президента РФ в честь участников саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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РоссияКазаньСаммит Россия — АСЕАН в КазаниВладимир ПутинБруней
 
 
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