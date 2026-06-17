Путин предложил тост за углубление партнерства России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил тост за дальнейшее углубление стратегического партнерства России и АСЕАН и успех саммита в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил тост за дальнейшее углубление стратегического партнерства России и АСЕАН и успех саммита в Казани.
"Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучия наших народов, за успех юбилейного саммита", - сказал Путин в ходе приема от имени президента РФ в честь участников саммита Россия - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.