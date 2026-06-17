Россия готова к продолжению работы по странами АСЕАН, заявил Путин

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами-участницами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, в интересах обеспечения безопасности, благополучия и процветания наших стран и народов, а также Евразийского региона в целом", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.