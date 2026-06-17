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Россия готова к продолжению работы по странами АСЕАН, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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19:24 17.06.2026 (обновлено: 19:38 17.06.2026)
Россия готова к продолжению работы по странами АСЕАН, заявил Путин

Путин: Россия готова к продолжению совместной работы по странами АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о готовности России к продолжению активной работы с государствами АСЕАН для укрепления стратегического партнерства.
  • В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.
"Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами-участницами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, в интересах обеспечения безопасности, благополучия и процветания наших стран и народов, а также Евразийского региона в целом", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 19:23
 
В миреРоссияКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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