Россия готова к продолжению работы по странами АСЕАН, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о готовности России к продолжению активной работы с государствами АСЕАН для укрепления стратегического партнерства.
- В Казани проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия готова к продолжению активной и совместной работы с государствами-участницами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, в интересах обеспечения безопасности, благополучия и процветания наших стран и народов, а также Евразийского региона в целом", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.