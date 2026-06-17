Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, заявил Путин

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все наши государства следуют своей модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила", - сказал Путин на приеме в честь участников саммита.