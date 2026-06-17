Путин: Россия и страны АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства.
- РФ и страны АСЕАН отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер принял участие в торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия - АСЕАН.