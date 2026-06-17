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Путин: Россия и страны АСЕАН выступают за справедливое мироустройство - РИА Новости, 17.06.2026
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19:22 17.06.2026 (обновлено: 19:35 17.06.2026)

Путин: Россия и страны АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства.
  • РФ и страны АСЕАН отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер принял участие в торжественном приеме от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций, прибывших на саммит Россия - АСЕАН.
"Мы (РФ и страны АСЕАН - ред.) вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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