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Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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19:22 17.06.2026 (обновлено: 19:45 17.06.2026)

Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
  • Он заявил, что Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и уважают национальную самобытность друг друга.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на общие нравственные ценности РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Глава государства в среду прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РоссияВладимир ПутинАссоциация государств Юго-Восточной АзииКазаньСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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