Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН

"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира", - сказал российский лидер.