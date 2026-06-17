Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
- Он заявил, что Россия и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей и уважают национальную самобытность друг друга.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на общие нравственные ценности РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
"Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.