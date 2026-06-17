Россия и страны АСЕАН могут с оптимизмом смотреть в будущее, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и страны АСЕАН могут с оптимизмом смотреть в будущее.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН могут с оптимизмом смотреть в будущее, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.