Россия и страны АСЕАН работают над углублением партнерства, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и страны АСЕАН работают над углублением партнерских связей, заявил Владимир Путин.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН работают над углублением партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и преумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества, работают над углублением партнерских связей", - сказал глава государства на приеме в честь участников саммита Россия - АСЕАН.
Глава государства напомнил, что в свое время СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплении обороноспособности.
"Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран", - добавил он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.