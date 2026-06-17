Россия и страны АСЕАН работают над углублением партнерства, заявил Путин

"Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран", - добавил он.