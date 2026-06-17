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Саммит Россия — АСЕАН способствует развитию партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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19:21 17.06.2026 (обновлено: 19:33 17.06.2026)
Саммит Россия — АСЕАН способствует развитию партнерства, заявил Путин

Путин: саммит Россия — АСЕАН будет способствовать развитию партнерства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что саммит Россия — АСЕАН будет способствовать развитию партнерства.
  • Он отметил стремление Москвы и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства и наращиванию взаимовыгодных связей.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Саммит Россия - АСЕАН и подготовленные к утверждению по его итогам документы будут способствовать развитию партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин предложил тост за углубление партнерства России и АСЕАН
Вчера, 19:24
Глава государства отметил, что представительный состав участников свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
"Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы: Казанская декларация и совместный план действий", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 19:22
 
Саммит Россия — АСЕАН в КазаниРоссияКазаньЮго-Восточная АзияВладимир Путин
 
 
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