Саммит Россия — АСЕАН способствует развитию партнерства, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что саммит Россия — АСЕАН будет способствовать развитию партнерства.
- Он отметил стремление Москвы и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства и наращиванию взаимовыгодных связей.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Саммит Россия - АСЕАН и подготовленные к утверждению по его итогам документы будут способствовать развитию партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что представительный состав участников свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
"Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы: Казанская декларация и совместный план действий", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.