Саммит Россия — АСЕАН способствует развитию партнерства, заявил Путин

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Саммит Россия - АСЕАН и подготовленные к утверждению по его итогам документы будут способствовать развитию партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы: Казанская декларация и совместный план действий", - сказал Путин в ходе приема в честь участников саммита.