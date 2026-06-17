Путин прокомментировал состав саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что представительный состав саммита РФ — АСЕАН свидетельствует о стремлении к укреплению партнерства между Москвой и ассоциацией.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Представительный состав саммита РФ - АСЕАН свидетельствует о стремлении к укреплению партнерства между Москвой и ассоциацией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый и еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях", - сказал глава государства в ходе приема в честь участников саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.