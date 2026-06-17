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Путин подсказал лидеру Филиппин, как воспользоваться синхронным переводом - РИА Новости, 17.06.2026
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19:07 17.06.2026
Путин подсказал лидеру Филиппин, как воспользоваться синхронным переводом

Путин на английском подсказал Маркосу-младшему, как воспользоваться переводом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим на полях саммита Россия — АСЕАН.
  • Президент России на английском языке помог Маркос-младшему воспользоваться устройством для синхронного перевода.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на английском языке подсказал лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, как воспользоваться устройством для синхронного перевода.
Глава государства в среду на полях саммита Россия-АСЕАН провел переговоры с Маркосом-младшим. Перед началом встречи лидер Филиппин испытал сложности с устройством для синхронного перевода.
"Господин президент", - сказал Путин по-английски, показав, как надеть устройство.
После того, как лидер Филиппин надел устройство на ухо, Путин также по-английски сказал "да" и начал переговоры.
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