Путин подсказал лидеру Филиппин, как воспользоваться синхронным переводом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим на полях саммита Россия — АСЕАН.
- Президент России на английском языке помог Маркос-младшему воспользоваться устройством для синхронного перевода.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на английском языке подсказал лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, как воспользоваться устройством для синхронного перевода.
Глава государства в среду на полях саммита Россия-АСЕАН провел переговоры с Маркосом-младшим. Перед началом встречи лидер Филиппин испытал сложности с устройством для синхронного перевода.
"Господин президент", - сказал Путин по-английски, показав, как надеть устройство.
После того, как лидер Филиппин надел устройство на ухо, Путин также по-английски сказал "да" и начал переговоры.