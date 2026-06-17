Путин подсказал лидеру Филиппин, как воспользоваться синхронным переводом

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на английском языке подсказал лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, как воспользоваться устройством для синхронного перевода.

После того, как лидер Филиппин надел устройство на ухо, Путин также по-английски сказал "да" и начал переговоры.