Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани

Перед началом церемонии лидеров делегаций — участников саммита в холле театра встретили артисты в национальных костюмах игрой на музыкальных инструментах. Премьеры Таиланда, Сингапура и Лаоса прибыли в театр с супругами, а султан Брунея-Даруссалама приехал с сыном.