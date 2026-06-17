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Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 17.06.2026
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18:43 17.06.2026 (обновлено: 20:27 17.06.2026)
Путин поприветствовал глав делегаций на саммите Россия — АСЕАН в Казани

РИА Новости: Путин поприветствовал участников саммита Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поприветствовал глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • В мероприятиях саммита в Казани примут участие главы делегаций из Брунея, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора, а также министр иностранных дел Индонезии и другие официальные лица.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав делегаций стран — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония официальной встречи проходит в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в среду. Ожидается, что после церемонии главы делегаций увидят небольшую концертную программу, а затем состоится торжественный прием от имени президента России.
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Перед началом церемонии лидеров делегаций — участников саммита в холле театра встретили артисты в национальных костюмах игрой на музыкальных инструментах. Премьеры Таиланда, Сингапура и Лаоса прибыли в театр с супругами, а султан Брунея-Даруссалама приехал с сыном.
В мероприятиях саммита в Казани примут участие султан Брунея Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, а также премьеры Вьетнама Ле Минь Хынг, Камбоджи Хун Манет, Лаоса Сонсай Сипхандон, Малайзии Анвар Ибрагим, Сингапура Лоуренс Вон, Таиланда Анутхин Чанвиракун и Восточного Тимора Шанана Гужмау. Индонезию на саммите представит министр иностранных дел страны Сугионо.
Кроме того, в мероприятиях саммита примет участие генеральный секретарь ассоциации Као Ким Хорн из Камбоджи. Мьянма будет представлена постоянным секретарем МИД страны, старшим должностным лицом по АСЕАН Хау Кхан Сумом.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия — АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
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