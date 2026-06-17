Жители и гости Казани пожелали Путину счастья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин посетил Благовещенский собор казанского Кремля и мечеть Кул-Шариф, а также пообщался с верующими и гостями казанского Кремля.
- Жители и гости Казани встретили президента России аплодисментами и пожеланиями счастья и здоровья.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Жители и гости Казани тепло приветствовали приехавшего к ним президента РФ Владимира Путина - они встретили его аплодисментами и пожелали счастья и здоровья.
"Добрый день! Здравствуйте! Здоровья, счастья вам!" — встретили российского лидера собравшиеся у достопримечательности Казани люди радостными возгласами и аплодисментами.
Путин поблагодарил их, спросив, откуда они. Гости Казани рассказали, что приехали из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы.
"Нравится Казань?" — спросил президент у граждан.
"Очень нравится!" — ответили ему.