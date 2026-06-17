Рейтинг@Mail.ru
Жители и гости Казани пожелали Путину счастья - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 17.06.2026
Жители и гости Казани пожелали Путину счастья

Жители и гости Казани пожелали Путину счастья и здоровья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети "Кул-Шариф" Казанского кремля
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети Кул-Шариф Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в мечети "Кул-Шариф" Казанского кремля
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин посетил Благовещенский собор казанского Кремля и мечеть Кул-Шариф, а также пообщался с верующими и гостями казанского Кремля.
  • Жители и гости Казани встретили президента России аплодисментами и пожеланиями счастья и здоровья.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Жители и гости Казани тепло приветствовали приехавшего к ним президента РФ Владимира Путина - они встретили его аплодисментами и пожелали счастья и здоровья.
Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ - АСЕАН посетил Благовещенский собор казанского Кремля и мечеть Кул-Шариф. Он также пообщался с верующими и гостями казанского Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин в Казани пообщался с жителями и гостями города
Вчера, 18:19
"Добрый день! Здравствуйте! Здоровья, счастья вам!" — встретили российского лидера собравшиеся у достопримечательности Казани люди радостными возгласами и аплодисментами.
Путин поблагодарил их, спросив, откуда они. Гости Казани рассказали, что приехали из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы.
"Нравится Казань?" — спросил президент у граждан.
"Очень нравится!" — ответили ему.
Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 18:12
 
КазаньРоссияВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала