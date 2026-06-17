Россия будет развивать контакты с Брунеем, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о намерении развивать отношения с Брунеем на основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды.
- Путин встретился с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия настроена развивать отношения с Брунеем на основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин встретился с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани.
"Мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды", - отметил Путин на переговорах.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.