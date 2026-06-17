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Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в области туризме - РИА Новости, 17.06.2026
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18:35 17.06.2026
Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в области туризме

Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в сфере туризма и гумобменах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в области туризма и гуманитарных обменов.
  • Путин заявил об этом на встрече с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большой потенциал у России и Брунея в области туризма и гуманитарных обменов.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
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"Большой потенциал имеется в области туризма и гуманитарных обменов", - сказал он на встрече с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в рамках саммита.
Путин отметил, что этому способствует наличие двухнедельного безвизового режима.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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БрунейКазаньВладимир ПутинРоссияХассанал Болкиах
 
 
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