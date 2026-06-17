Товарооборот России и Брунея обладает положительной динамикой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот России и Брунея демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Брунея показывает положительную динамику, он приблизился к миллиардной отметке, заявил президент России Владимир Путин.
"Товарооборот демонстрирует положительную динамику, приблизился к миллиардной отметке", - сказал российский лидер в ходе встречи с султаном Брунея.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.