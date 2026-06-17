Отношения России и Брунея находятся на высоком уровне, заявил Путин

"В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперация в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике", - сказал Путин.