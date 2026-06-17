Отношения России и Брунея находятся на высоком уровне, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России и Брунея находятся на высоком уровне.
- Путин отметил стабильное развитие межгосударственных связей на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в энергетике.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Отношения России и Брунея находятся на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани встретился с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом.
"В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперация в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.