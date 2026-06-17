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Путин назвал партнерство России и АСЕАН стабилизирующим фактором в АТР - РИА Новости, 17.06.2026
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18:15 17.06.2026 (обновлено: 18:39 17.06.2026)
Путин назвал партнерство России и АСЕАН стабилизирующим фактором в АТР

Путин назвал партнерство России и АСЕАН важным стабилизирующим фактором в АТР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство Россия и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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"Сегодня стратегическое партнерство Россия - АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер в ходе встречи с Султаном Брунея.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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