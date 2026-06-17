Путин назвал партнерство России и АСЕАН стабилизирующим фактором в АТР

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство Россия и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня стратегическое партнерство Россия - АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер в ходе встречи с Султаном Брунея.