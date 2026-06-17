Путин назвал партнерство России и АСЕАН стабилизирующим фактором в АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что стратегическое партнерство между Россией и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство Россия и АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня стратегическое партнерство Россия - АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал российский лидер в ходе встречи с Султаном Брунея.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.