Путин предложил создать межправкомиссию России и Брунея

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии России и Брунея для развития отношений.

"Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества", - сказал Путин.