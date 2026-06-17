Путин предложил создать межправкомиссию России и Брунея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии России и Брунея для развития отношений.
- Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН, который посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН и проходит 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии России и Брунея для развития отношений.
"Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.