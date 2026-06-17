Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
«
"В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперация в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике", — сказал президент.
Путин отметил, что товарооборот приблизился к миллиардной отметке, и предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии по развитию сотрудничества. Он добавил, что у стран есть большой потенциал в области туризма и гуманитарных обменов.
«
"Мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды", — подчеркнул президент.
Ранее Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.
Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Товарооборот между странами продолжает расти, развивается взаимодействие в сфере энергетики. Есть широкие возможности для совместной работы в области промышленности, сельского хозяйства и медицины.
Кроме того, брунейская сторона не присоединилась к антироссийским санкциям и воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по Украине.