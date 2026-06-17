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Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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18:12 17.06.2026 (обновлено: 19:01 17.06.2026)
Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН

Путин встретился с султаном Брунея Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
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"В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперация в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике", — сказал президент.
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Путин отметил, что товарооборот приблизился к миллиардной отметке, и предложил подумать о создании совместной межправительственной комиссии по развитию сотрудничества. Он добавил, что у стран есть большой потенциал в области туризма и гуманитарных обменов.
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"Мы настроены на комплексное развитие отношений с Брунеем на основе принципов равноправия, взаимоуважения и обоюдной выгоды", — подчеркнул президент.
Ранее Путин провел переговоры с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.
Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Товарооборот между странами продолжает расти, развивается взаимодействие в сфере энергетики. Есть широкие возможности для совместной работы в области промышленности, сельского хозяйства и медицины.
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Кроме того, брунейская сторона не присоединилась к антироссийским санкциям и воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по Украине.
Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. Участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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