Путин отметил политическую волю Филиппин в годы "холодной войны"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил политическую волю, проявленную руководством Филиппин в годы "холодной войны" при подписании коммюнике об установлении межгосударственных связей с Москвой, указав, что такой взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован и сегодня.