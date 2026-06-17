Путин отметил политическую волю Филиппин в годы "холодной войны"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и отметил 50-летие дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.
- Президент отметил политическую волю руководства Филиппин в годы "холодной войны" при подписании коммюнике об установлении межгосударственных связей с Москвой.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил политическую волю, проявленную руководством Филиппин в годы "холодной войны" при подписании коммюнике об установлении межгосударственных связей с Москвой, указав, что такой взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован и сегодня.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч. Во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим Путин отметил, что в этом месяце исполнилось 50 лет дипломатическим отношениям России и Филиппин.
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"Мы все вспоминаем визит вашего отца Фердинанда Маркоса в Москву в 1976 году, по итогам которого было принято совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. Отмечу, что тогда в реалиях "холодной войны" это потребовало политической воли со стороны филиппинского руководства. Подобный взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован безусловно и сегодня", - сказал Путин.