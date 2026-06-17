Путин отметил, что Россия и Филиппины отмечают нацпраздники в один день

КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Символично, что Россия и Филиппины в один день отмечают национальные праздники, заметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

"Хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Приятное совпадение", - сказал Путин.