Путин отметил, что Россия и Филиппины отмечают нацпраздники в один день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил символичность того, что Россия и Филиппины в один день, 12 июня, отмечают национальные праздники.
- Он напомнил о 50-летии установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами и упомянул визит отца нынешнего президента Филиппин в Москву в 1976 году.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Символично, что Россия и Филиппины в один день отмечают национальные праздники, заметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
"Хотел бы еще раз поздравить Вас, уважаемый господин президент, и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости. Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник – День России. Приятное совпадение", - сказал Путин.
Он также напомнил, что в этом месяце исполнилось 50 лет установления дипломатических отношений России с Филиппинами.
"В этой связи мы вспоминаем визит Вашего отца, Фердинанда Маркоса, в Москву в 1976 году, по итогам которого было принято совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. Отмечу, что тогда, в реалиях холодной войны, это потребовало политической воли со стороны филиппинского руководства. Подобный взвешенный и прагматичный подход к международным отношениям востребован, безусловно, и сегодня", - заключил Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.