Путин посетил храм и мечеть перед встречами на саммите в Казани

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами, сообщает пресс-служба Кремля.