Путин посетил храм и мечеть перед встречами на саммите в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ — АСЕАН.
- Он пообщался с прихожанами храма и мечети.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами", - отметили в пресс-службе.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.