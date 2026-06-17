Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил храм и мечеть перед встречами на саммите в Казани - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 17.06.2026 (обновлено: 19:15 17.06.2026)

Путин посетил храм и мечеть перед встречами на саммите в Казани

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ — АСЕАН.
  • Он пообщался с прихожанами храма и мечети.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами", - отметили в пресс-службе.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Решетников рассказал, сколько россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году
Вчера, 12:18
 
РоссияКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала