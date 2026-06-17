Президент Филиппин поблагодарил Путина за радушный прием

"Господин президент, прежде всего позвольте мне поздравить вас и поблагодарить за радушный прием, который я почувствовал и со стороны народа, и со стороны правительства", - сказал Маркос-младший на встрече.

"Выступая от имени всех государств-членов, благодарю вас за организацию столь важного саммита. Как вы уже сказали, господин президент, сейчас особе время для нашей встречи, поскольку в этом году мы отмечаем 35 лет с момента установления отношений между АСЕАН и Россией", - подчеркнул он.