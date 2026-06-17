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Президент Филиппин поблагодарил Путина за радушный прием - РИА Новости, 17.06.2026
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17:22 17.06.2026 (обновлено: 18:23 17.06.2026)
Президент Филиппин поблагодарил Путина за радушный прием

Президент Филиппин поблагодарил Путина за радушный прием в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поблагодарил Владимира Путина за радушный прием в России.
КАЗАНЬ, 17 июн – РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поблагодарил российского лидера Владимира Путина за радушный прием в России.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
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"Господин президент, прежде всего позвольте мне поздравить вас и поблагодарить за радушный прием, который я почувствовал и со стороны народа, и со стороны правительства", - сказал Маркос-младший на встрече.
Президент Филиппин также поблагодарил российского лидера за организацию казанского саммита.
"Выступая от имени всех государств-членов, благодарю вас за организацию столь важного саммита. Как вы уже сказали, господин президент, сейчас особе время для нашей встречи, поскольку в этом году мы отмечаем 35 лет с момента установления отношений между АСЕАН и Россией", - подчеркнул он.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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ФилиппиныРоссияВладимир ПутинКазань
 
 
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