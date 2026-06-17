Лидер Филиппин пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН в ноябре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил Владимира Путина на 25-й саммит АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит АСЕАН, который должен состояться в ноябре в Маниле.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
"Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года", - сказал Маркос-младший на встрече с Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.