Путин рассказал об объемах товарооборота между Россией и Филиппинами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН и проводит серию двусторонних встреч.
- Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, заявил президент.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов. И это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Сейчас мы очень коротко тоже об этом с вами друг другу несколько слов сказали. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную российско-филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
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"Сегодня у нас хорошая возможность, господин президент, провести оценку текущего состояния российско-филиппинского взаимодействия", - подчеркнул президент России.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия - АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.