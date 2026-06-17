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Путин рассказал об объемах товарооборота между Россией и Филиппинами - РИА Новости, 17.06.2026
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17:17 17.06.2026 (обновлено: 17:29 17.06.2026)
Путин рассказал об объемах товарооборота между Россией и Филиппинами

Путин: товарооборот между РФ и Филиппинами в 2025 году превысил $0,5 млрд

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН и проводит серию двусторонних встреч.
  • Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, заявил президент.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прилетел в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.
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"В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов. И это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Сейчас мы очень коротко тоже об этом с вами друг другу несколько слов сказали. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную российско-филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
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"Сегодня у нас хорошая возможность, господин президент, провести оценку текущего состояния российско-филиппинского взаимодействия", - подчеркнул президент России.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
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РоссияФилиппиныСаммит Россия — АСЕАН в КазаниКазаньВладимир ПутинФердинанд Маркос
 
 
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