Путин назвал саммит Россия — АСЕАН важной вехой стратегического развития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что юбилейный саммит Россия — АСЕАН является важной вехой стратегического партнерства.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Юбилейный саммит Россия - АСЕАН является важной вехой стратегического партнерства страны с ассоциацией, заявил президент РФ Владимир Путин.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.