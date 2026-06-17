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Вице-президент США отметил высокий уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 17.06.2026
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15:36 17.06.2026
Вице-президент США отметил высокий уровень поддержки Путина среди россиян

Джей Ди Вэнс: Путин пользуется широкой поддержкой россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил, что российский лидер Владимир Путин пользуется широкой поддержкой своих сограждан.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил, что российский лидер Владимир Путин пользуется широкой поддержкой своих сограждан, и независимые оценки это подтверждают.
"Каждая независимая и объективная попытка измерить уровень популярности Путина указывала на высокий уровень поддержки среди обычных россиян", - пишет Вэнс в книге "Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере" (Communion: Finding My Way Back to Faith).
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Более того, по его словам, Запад упорно отказывается признавать, что Путин действительно популярен среди россиян, предпочитая верить лжи.
"Мюнхен стал площадкой для торговли удобной ложью, где не принимают неудобную правду. Это приносит психологическое удовлетворение, но превращает мудрые решения в редкость", - написал вице-президент, говоря о ситуации, когда он упомянул популярность российского лидера на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году.
В начале июня опрос Аналитического центра ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 72,3% граждан России, а 66,6% одобряют его работу.
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