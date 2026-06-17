ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге отметил, что российский лидер Владимир Путин пользуется широкой поддержкой своих сограждан, и независимые оценки это подтверждают.

Более того, по его словам, Запад упорно отказывается признавать, что Путин действительно популярен среди россиян, предпочитая верить лжи.

"Мюнхен стал площадкой для торговли удобной ложью, где не принимают неудобную правду. Это приносит психологическое удовлетворение, но превращает мудрые решения в редкость", - написал вице-президент, говоря о ситуации, когда он упомянул популярность российского лидера на полях Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году.