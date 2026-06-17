Краткий пересказ от РИА ИИ Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.

Президент встретится с главами стран объединения и проведет торжественный прием в честь глав делегаций.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН.

Президент будет работать на полях мероприятия сегодня и завтра. Он встретится с главой Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.

Путин также проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в Театре имени Галиасгара Камала.

Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа .

Сегодня в столице Татарстана проходит деловой форум с участием политиков и бизнесменов из государств, входящих в объединение. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.