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Путин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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13:06 17.06.2026 (обновлено: 14:58 17.06.2026)
Путин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Путин приехал в Казань на саммит Россия — АСЕАН

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН.
  • Президент встретится с главами стран объединения и проведет торжественный прием в честь глав делегаций.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН.
Президент будет работать на полях мероприятия сегодня и завтра. Он встретится с главой Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
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Путин также проведет торжественный прием в честь глав делегаций, который состоится в Театре имени Галиасгара Камала.
Участники саммита обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
Сегодня в столице Татарстана проходит деловой форум с участием политиков и бизнесменов из государств, входящих в объединение. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
АСЕАН создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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