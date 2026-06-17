Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала милосердие главной чертой президента России Владимира Путина.
- Симоньян добавила, что с особенной гордостью считает себя частью его команды.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главная черта президента России Владимира Путина — это милосердие, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека, и она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень", — сказала она в интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэю.
Симоньян добавила, что любит и ценит в президенте эту черту и с особенной гордостью считает себя частью его команды.
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17 октября 2025, 20:50