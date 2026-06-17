Симоньян назвала главную черту Путина

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главная черта президента России Владимира Путина — это милосердие, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян добавила, что любит и ценит в президенте эту черту и с особенной гордостью считает себя частью его команды.