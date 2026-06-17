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Симоньян назвала главную черту Путина - РИА Новости, 17.06.2026
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12:52 17.06.2026 (обновлено: 13:37 17.06.2026)
Симоньян назвала главную черту Путина

Симоньян назвала милосердие главной чертой Путина

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала милосердие главной чертой президента России Владимира Путина.
  • Симоньян добавила, что с особенной гордостью считает себя частью его команды.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главная черта президента России Владимира Путина — это милосердие, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека, и она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень", — сказала она в интервью директору Института изучения Китая Фуданьского университета, профессору Чжан Вэйвэю.
Симоньян добавила, что любит и ценит в президенте эту черту и с особенной гордостью считает себя частью его команды.
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РоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинОбщество
 
 
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